Magazine Lucasfilm anuncia nova série digital de “Star Wars”

A Lucasfilm anunciou uma nova série animada digital, Star Wars Roll Out, que estreia mundialmente nesta sexta-feira(9), no site e no YouTube de Star Wars Kids. No Brasil, os curtas serão publicados no canal do Disney XD Brasil semanalmente. Criado pela Lucasfilm e Hideo Itoyanagi, diretor dos curtas, a série é estrelada pelos amados heróis já conhecidos pelo público. Os vídeo...