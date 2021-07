Magazine Lucas Lucco comemora reversão de harmonização facial Após ter ficado insatisfeito com procedimento procedimento estético, cantor comemorou nas redes sociais a retirada do produto: “Que bom que é reversível”

O cantor Lucas Lucco, 30, comemorou pelas redes sociais o resultado da reversão completa de uma harmonização facial que fez no final de 2019. Ele se arrependeu e tirou todos os produtos aplicados no rosto.“A gente tirou 100% do produto que tinha. E agora a gente só vai fazer uns ajustes”, comentou ele. “Comecei a me reconhecer mais, a gostar mais da minha aparência j...