Magazine Lucas, do 'BBB 20', é recebido por Patrícia Poeta com água no 'Mais Você' 'Não é deboche não, eu estou sem palavras', escreveu Ana Maria Braga, que está em férias, sobre a entrevista do ex-participante do reality show

Logo após Lucas ter sido eliminado do Big Brother Brasil 20, na noite desta terça, 18, começaram a circular nas redes sociais pedidos para que ele tivesse direito a apenas beber água durante café da manhã no Mais Você. Isso porque uma das razões para o brother receber 62,62% dos votos para deixar o reality show foi ter destinado zero estalecas (moeda usada internamente n...