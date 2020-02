Magazine Lucas Costa Quinteto faz show de música latina com jazz nesta quarta-feira

Lucas Costa é a grande atração da próxima edição do Grand Jam, na quarta-feira, no Lowbrow Lab Arte & Boteco. O contrabaixista se apresenta ao lado de Stevâo Silva (teclados), Willian Sousa (trompete), Front Jr. (guitarra) e Diego Andrade (bateria), a partir das 22 horas. O Lucas Costa Quinteto prepara um show com música latina e clássicos da música brasileira. O...