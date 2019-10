Magazine Lucas Borges e Nina Soldera são as atrações do Fuá

Os músicos Lucas Borges e Nina Soldera encerram o mês do projeto Fuá Encontro de Sambista, nesta quinta-feira, a partir das 22h30, no Lowbrow Lab Arte & Botec. O projeto, comandado pelo músico Fernando Boi, conta com a banda formada por Cauã Casonato (pandeiro e caixas), Brenno Menezes (violão e flauta), Davi Brigida (cavaquinho) e Xande (tam tam e surdo). A edição ...