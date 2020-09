Magazine Luana Piovani recebe diagnóstico positivo para Covid-19 Atriz está reclusa em seu quarto sem contato com os filhos

Luana Piovani, 44, revelou que está com Covid-19 durante uma live realizada em seu canal no YouTube na noite deste domingo (20). Segundo a atriz, ela descobriu que estava com a doença após retornar de uma viagem feita a Paris, na França. Morando em Portugal desde o início do ano passado, Piovani disse que está trancada em seu quarto e se preocupa em manter distân...