Magazine Luan Santana sofre acidente de carro Motorista da caminhonete foi levado para o hospital por ter fraturado três costelas

O cantor Luan Santana e sua equipe estavam a caminho de um show no Parque de Exposições de Juara (MT), no sábado (17), quando o motorista de sua van bateu o veículo contra uma caminhonete VW Amarok. O condutor da Amarok foi encaminhado para um hospital após fraturar três costelas, mas já recebeu alta médica. Já o artista e sua equipe não ficaram feridos. Apesar do sus...