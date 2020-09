O cantor Luan Santana, 29, lança nesta sexta-feira (4) com exclusividade no TVZ (Multishow) seu mais novo clipe, “Aparências”. Trata-se do primeiro clipe do projeto sobre modões que o cantor apresenta na TV. O programa começa às 18h30.

“Aparências”, clipe da música que integra o “Confraternização Família Santana”, é um projeto que nasceu casualmente do registro feito por Luan Santana ao reunir os seus pais, tios, irmã, noiva, primos e músicos, em dezembro passado, em uma pausa para descanso em seu refúgio, no Paraná.

A música foi gravada por Márcio Greick, em 1981, escrita por Cury e musicada por Ed Wilson na década anterior. Dirigido por Gui Dalzoto, o clipe será o primeiro vídeo do “Confraternização” a ganhar exibição na TV.

Luan Santana convidou alguns de seus músicos, moradores da região de Londrina, para tocar e jogar conversa fora ao lado do sua família. No repertório, só modas sertanejas.

Serão 17 canções e o lançamento já está ocorrendo desde o final de agosto. No contexto: três EPS, sendo dois com seis faixas e um com cinco. No total de nove semanas, o público terá acesso ao material completo. A cada quatro dias, um vídeo intimista que mostra Luan cantando em meio a momentos com a família.