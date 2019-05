Magazine Luan Santana comanda reality show que vai selecionar artistas para tocarem no Villa Mix Goiânia Programa estreia nesta quinta-feira (30), no canal do festival no Youtube, e conta com a participação de Jorge & Mateus, Xand Avião e Bruno & Marrone

Após milhares de inscrições de cantoras e cantores de todas regiões e da difícil tarefa de definição dos participantes, chega ao fim a expectativa e começa nesta quinta-feira (30) o reality show que vai selecionar artistas para tocarem no Villa Mix Goiânia, que acontece nos dias 29 e 30 de junho no estacionamento do Estádio Serra Dourada. Comandado por Luan Santan...