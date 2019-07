Magazine Luan Santana canta e toca violão para acalmar afilhada e vídeo viraliza; veja Cantor improvisou canção para ajudar a pequena Sofia a parar de chorar

Luan Santana usou o 'poder da música' neste domingo, 7, para acalmar Sofia, afilhada dele e da namorada Jade Magalhães. Ao aparecer chorando no colo de Jade, o músico surge com um violão e começa a cantar para a pequena. "Sofie, é tão linda demais...a Sofia é um bebê que sofre por demais. Pega no cabelo da Jade, Sofie, pegue no cabelo, pare de chorar...você é muito bon...