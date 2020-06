Magazine Luan Estilizado faz live neste sábado (27) em comemoração ao São João Com participação especial de Vicente Nery e Edson Lima, artista apresenta segunda Live Show do seu projeto “À Vontade”

Em comemoração ao mês mais especial para dos Forrozeiros, Luan Estilizado promove segunda Live Show do seu projeto “À Vontade”, em seu canal do YouTube. Programada para acontecer dia 27, a partir das 17h, a transmissão conta com a participação, também, de dois artistas nordestinos de quem Luan é fã e amigo: Vicente Nery e Edson Lima. “Essa live é ainda mais e...