Magazine Luísa Sonza, Ludmilla e Manu Gavassi são primeiras atrações musicais do MTV Miaw 2021 Sob o comando da cantora Pabllo Vittar e do humorista Rafael Portugal, o MTV MIAW 2021 tem transmissão simultânea no dia 23 de setembro, às 22h, na MTV Brasil

As cantoras Ludmilla, Luísa Sonza e Manu Gavassi são as primeiras que irão se apresentar no MTV MIAW 2021, premiação que reverência e celebra os ícones da geração atual. No ano passado, Gavassi apresentou o prêmio ao lado de Bruna Marquezine. Sob o comando da cantora Pabllo Vittar e do humorista Rafael Portugal, o MTV MIAW 2021 tem transmissão simultânea no dia 23...