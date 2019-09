Magazine Lourival Sant’Anna, Bárbara Falcão e Rogério Borges falam sobre jornalismo nesta quinta

Em Talk Show realizado pela CBN Goiânia e O POPULAR, jornalista goiano Lourival Sant’Anna (foto) lança nesta quinta-feira, no Anfiteatro do Grupo Jaime Câmera, o livro Minha Guerra Contra o Medo – O Que O Risco de Morte Ensina Sobre a Vida, sobre ensinamentos do trabalho como correspondente de guerra. Aberto e gratuito ao público, mediante inscrição, o evento terá também a...