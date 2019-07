Magazine Loucura retrô de Cuphead vai virar série animada na Netflix The Cuphead Show! vai contar com a participação da empresa que detém o direito de clássicos como Popeye, Betty Boop e Garfield

Se a dificuldade alucinante de Cuphead não te traumatizou, saiba que você pode curtir mais daquele visual visual retrô fofinho novamente muito em breve, em uma série animada da Netflix. The Cuphead Show! Foi anunciado nesta terça-feira (9), pelo Studio MDHR desenvolvedora do game. O site The Hollywood Reporter publicou que a produção é resultado de uma parceria da MDH...