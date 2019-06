Magazine Loucos por couro: clássico que não sai de moda Seja em produtos e fenômenos culturais, em fantasias fetichistas ou no mercado do design, o couro é clássico que não sai de moda

Com jaqueta de couro, quepe e pilotando uma Triumph Thunderbird, Marlon Brando encarnou em 1953 o rebelde Johnny Strabler, líder de uma gangue de motocicletas em O Selvagem, de László Benedek. O filme é exemplo permanente de como um figurino muda uma geração. Seja em produtos e fenômenos culturais, em fantasias fetichistas ou no mercado do design, o couro é um c...