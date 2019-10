Magazine Lorena Simpson se apresenta na Festa Halloween neste sábado A artista será uma das atrações da 20ª edição da festa

A cantora Lorena Simpson se apresenta neste sábado (19), a partir das 22 horas, no Clube Transbrasiliana. A artista será uma das atrações da 20ª edição da festa Halloween. Os ingressos custam a partir de R$ 70, no segundo lote. Dona de uma das vozes mais populares entre o público LGBTQI, Lorena se destacou na house cantando em inglês músicas como Brand New Day, Can’t Stop...