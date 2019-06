Magazine Longa-metragem de terror israelense 'A Lenda de Golem' faz suspense com mitologia da cultura judaica O filme – originalmente todo falado em hebraico, embora goianienses não possam conferir – todas as cópias na cidade são dubladas – conta uma história que se passa em uma vila judaica no século 19

Escassamente vistos em festivais de cinema Brasil afora, filmes israelenses são ainda mais raros em salas comerciais do País. Mas pelo menos neste fim de semana, essa lacuna está sendo preenchida e, pasme, por um filme de terror. A Lenda do Golem – originalmente todo falado em hebraico, embora goianienses não possam conferir – todas as cópias na cidade são dubladas...