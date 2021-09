Magazine Longa-metragem brasileiro "Garota da Moto" mostra heroína do mundo real Com Maria Casadevall, filme é continuação de série e chega aos cinemas nesta quinta-feira (23/9)

Coragem e sede por justiça correm no sangue da motogirl Joana, que faz de tudo para proteger sua família de ameaças do passado e do presente. A protagonista eletrizante chega aos cinemas nesta quinta-feira e promete apresentar um filme de herói sob a perspectiva de uma mulher forte que enfrenta a vida sobre duas rodas.Garota da Moto é uma sequência da série homôn...