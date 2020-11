Magazine Longa-metragem “Agente Duplo” estreia no Globoplay A obra, uma combinação de documentário e filme de espionagem, acompanha Sergio, um senhor de 83 anos que se torna espião em um asilo quando a filha de uma das residentes do local desconfia de que a mãe esteja sofrendo maus tratos

Aclamado no Festival Sundance de Cinema em 2020, Agente Duplo estreou com exclusividade no Globoplay. A obra, uma combinação de documentário e filme de espionagem, acompanha Sergio, um senhor de 83 anos que se torna espião em um asilo quando a filha de uma das residentes do local desconfia de que a mãe esteja sofrendo maus tratos.A história começa com uma solicitação incomum: o d...