Lollapalooza retoma programação após shows serem interrompidos por chuva Os artistas que tiveram show cancelado não irão se apresentar

Consagrado como um dos maiores festivais de música do mundo, o Lollapalooza teve que ser interrompido na tarde deste sábado (06), segundo dia de festival, em São Paulo, por causa de raios e chuva. O Corpo de Bombeiros evacuou o local, mas por volta das 16h30, a organização liberou o acesso do público. Às 14h20, o show do rapper Rashid foi interrompido por medida...