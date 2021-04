Magazine Lollapalooza é adiado pela terceira vez e é remarcado para março de 2022 A pandemia do coronavírus provocou o adiamento para dezembro do ano passado, depois para setembro de 2021 e agora para março de 2022

A organização do Lollapalooza Brasil anunciou que a nona edição do festival foi adiada para os dias 25, 26 e 27 de março de 2022. O evento estava marcado para os dias 10, 11 e 12 de setembro de 2021, no autódromo de Interlagos, em São Paulo. "Queríamos muito fazer mais uma edição inesquecível neste ano mas, com a emergência de saúde pública de importância intern...