Magazine Locutor de rodeios Asa Branca morre aos 57 anos em decorrência de câncer Waldemar Ruy dos Santos passou as últimas semanas internado

O locutor de rodeios Asa Branca, apelido de Waldemar Ruy dos Santos, morreu nesta terça-feira, 4, aos 57 anos de idade. "É com muito pesar que informo a todos o falecimento do nosso querido Waldemar Ruy Asa Branca dos Santos. Em breve, mais informações", informa a nota publicada no perfil oficial do Instagram de Asa Branca, administrado por amigos e familiares. Asa Branc...