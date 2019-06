Magazine Locadora versus streaming

“A geração de hoje não sabe o que é assistir a filme em uma boa imagem”, destaca o empresário Eduardo Fleury, da Miami Vídeo, localizada em endereço nobre, na Avenida T-63, no Setor Bueno. Com quase 30 anos de atuação no mercado das videolocadoras, o empreendedor explica que ainda há as conveniências de se alugar DVD e blu-ray. “Com diversas transformações a favor do serviço aud...