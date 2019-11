Magazine Lobão apresenta sucessos no palco do Bolshoi Pub nesta sexta-feira (29) Cantor e compositor carioca volta a Goiânia com o projeto que revisita clássicos da carreira

Quando o acústico passou a dominar o mercado fonográfico brasileiro e se transformou no queridinho de artistas dos mais variados gêneros, o cantor carioca Lobão lançou uma versão elétrica em resposta ao formato banquinho, voz e violão. O artista, um dos maiores nomes do rock nacional, montou o repertório centrado em muitos sucessos da carreira, como Me Chama, Vida Ban...