Você já deve ter visto a cena. Em 2017, o americano Robert Kelly dava uma entrevista à BBC sobre o impeachment da ex-presidente sul-coreana Park Geun-hye. Ele estava ao vivo, num quarto de sua casa, quando, ao fundo da imagem, uma de suas filhas abre a porta e entra saltitando. Em seguida, é a vez de um bebê de andador. Até que a mãe das crianças surge desesperada e literalmente tira as crianças da sala. Tudo gravado, transmitido e, é claro, viralizado na internet.

Em maiores ou menores graus, o temor de se tornar o próximo Robert Kelly atormenta pais que se viram forçados a fazer home office por causa da expansão do novo coronavírus e agora se veem dividindo o ambiente de trabalho com as crianças, dispensadas das aulas pelo mesmo motivo. E não adianta o velho truque de deixar os meninos com os avós –idosos são considerados grupo de risco, e médicos recomendam isolamento e cuidados ainda mais rigorosos na terceira idade.

O que fazer então? Uma das principais possibilidades para pais e filhos confinados em casa é mergulhar nos livros. Mas, caso as crianças não sejam fãs de leitura ou já tenham devorado todas as histórias das estantes, narrativas digitais podem preencher essa lacuna. Elas têm duas vantagens. Primeiro, unem o celular ou o tablet à leitura. Em segundo lugar, estão disponíveis a um clique e não exigem que adultos peguem o elevador ou encostem no portão para receber um livro comprado on-line e precisem tomar banho de álcool em gel depois. Confira aqui cinco opções digitais gratuitas.