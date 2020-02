Magazine Livro sobre memórias da infância será lançado nesta terça (11), em Goiânia Marcado para 19 horas, o lançamento será na Evoé Café com Livros (Rua 91, nº 489, Setor Sul), com entrada franca e com a presença do autor

O escritor Ademar de Queiroz lança nesta terça-feira, em Goiânia, seu novo livro O baú do Menino Deus (foto). Impressa em tinta e braille, por meio de serigrafia, a obra literária de ficção reúne minicontos premiados sobre infância e memória, publicada pela NegaLilu Editora. Marcado para 19 horas, o lançamento será na Evoé Café com Livros (Rua 91, nº 489, Setor Sul), co...