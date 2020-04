Magazine Livro sobre Massao Ohno é fruto de pesquisa criteriosa, mas falta biografia

Massao Ohno, Editor é fruto de pesquisa aprofundada e criteriosa do historiador José Armando Pereira da Silva sobre a atividade editorial de Massao Ohno, desde as suas primeiras produções, a partir de agosto de 1959, até as últimas, já em 2010, o ano da morte do editor. A riqueza e a beleza plástica do material reproduzido são valorizadas pela composição caprichada do volume....