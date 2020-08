Magazine Livro retrata o atrito existente entre o passado e o presente na vida de mulheres árabes Damas da Lua é o primeiro livro em árabe a vencer o International Booker Prize, versão internacional do maior prêmio literário britânico

Quando o burro fica saciado, começa a dar chute. Carne da meninice será devorada pela velhice. Seu nariz é seu, mesmo se apodreceu. Esses ditados pontuam as frases da escrava Zarifa no livro Damas da Lua, o primeiro em árabe a vencer o International Booker Prize, versão internacional do maior prêmio literário britânico. E mostram um Omã que, segundo a escrito...