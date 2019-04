Magazine Livro “Olhar de Mãe” reúne relatos sobre maternidade A obra, feita com a participação de 10 amigas, será lançada nesta quinta-feira, às 17 horas, na Pomar Livraria e Brinquedos

Obra com a participação de dez amigas goianas, o livro Olhar de Mãe será lançado nesta quinta-feira, às 17 horas, na Pomar Livraria e Brinquedos. A ideia do lançamento é falar com mães que estão vivendo ou sentem saudade de uma das fases mais importantes da maternidade: a infância de seus filhos. Idealizado por Carolina Adôrno, que também assina um dos textos, o livro...