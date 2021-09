Magazine Livro narra perseguição aos LGBTQIA+ pela ditadura e a homofobia na esquerda O professor de direito da Unifesp adapta sua tese de doutorado em livro, na obra "Contra a Moral e Os Bons Costumes", com o intuito de relatar a opressão de décadas da comunidade

Cinquenta homens e mulheres homossexuais entram no estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, no Primeiro de Maio. Estão carregando faixas que pedem direitos iguais. Enquanto marcham, carregam também um medo de dois gumes: temem ser fuzilados pela ditadura e também têm medo de ser hostilizados pelos 100 mil operários ali reunidos na luta por direitos sindicais. M...