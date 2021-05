Magazine Livro gratuito reúne série de reportagens sobre os 70 anos da TV no Brasil Com o lançamento do e-book, o POPULAR registra momentos importantes para a consolidação da TV no País, destaca figuras e ícones fundamentais da telinha e conta a história da televisão em Goiás

O POPULAR lança o e-book 70 Anos da TV no Brasil, material que resgata a história, a evolução e as inovações da televisão desde a criação da primeira emissora no País. O dia 18 de setembro de 1950 é um marco na história da comunicação, dia em que a TV Tupi realizava a transmissão pioneira e inaugurava a primeira estação televisiva da América Latina. Os leitores pod...