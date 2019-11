Magazine Livro ensina atalhos na cozinha

Os adeptos do forno e fogão não cansam de enumerar as vantagens do hábito de cozinhar para si. Os benefícios vão desde o estímulo da criatividade, passando pela sensação de autossuficiência, até a economia de dinheiro. Mas tem quem ainda se sinta inseguro na hora de colocar a mão na massa. Foi justamente pensando nesse público que a chef e apresentadora de TV Rita Lobo lançou...