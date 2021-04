Magazine Livro com cartas para Carolina Maria de Jesus abriga empatia e revoltaFernanda Silva e Souza, doutoranda em teoria literária e literatura comparada na USP

É sob os efeitos do reconhecimento de um direito que é proporcionado por uma “irmã” negra de outro país que Cartas a uma Negra, da escritora martinicana Françoise Ega, radicada na França e morta em 1976, se estrutura em um diálogo com uma escritora brasileira, a quem as cartas são dirigidas. “Pois é, Carolina, as misérias dos pobres do mundo inteiro se parecem co...