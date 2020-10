Magazine livro ABC do Rock lembra os maiores ídolos do ritmo criado nos anos 1950 O autor, Maurício Nunes, explica que o livro tem uma linguagem baseada no rock e se utiliza de seus personagens com o intuito de mostrar que, por trás de toda rebeldia e de toda grande arte, há também amor e muita vontade de mudar o mundo

Pais roqueiros podem dar um presente lúdico para seus filhos passarem a apreciar o bom e velho rock’n-roll: o livro ABC do Rock, do jornalista Maurício Nunes e do ilustrador Daniel Ivanaskas, que lembra os maiores ídolos do ritmo criado nos anos 1950, contando brevemente a história de ícones como Chuck Berry (1926-2017) e Little Richard (1932-2020).“Na verdade, não é um livro...