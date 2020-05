Magazine Lives que vão além do sertanejo prometem animar o fim de semana; confira a programação

Alcione, AnaVitoria e Silva para quem gosta de MPB. Para quem prefere axé, tem show nostálgico com Claudia Leitte. Para os funkeiros, a animação está garantida com a cantora Pabllo Vittar. O pop rock também está bem representado com os goianos do Mr. Gyn. O cardápio de lives desta sexta-feira a domingo promete não deixar ninguém parado no sofá. Hora de estourar uma pip...