Magazine Lives da semana terão Gusttavo Lima, Manu Gavassi e Jon Bon Jovi; veja a lista completa As transmissões começam nesta segunda-feira (18), e mais nomes famosos estão entre os destaques, como Pabllo Vittar, Simone e Simaria, Whindersson Nunes e César Menotti e Fabiano

Desde o início da pandemia do novo coronavírus no Brasil, as lives dos artistas se popularizaram e vêm reunindo milhões de internautas, que, além de assistirem, também colaboram com ações beneficentes para o combate da covid-19. E nesta semana não será diferente: de 18 a 24 de maio, diversos cantores vão se apresentar. Para esta segunda, o públ...