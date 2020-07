Magazine Lives abertas sobre cinema pautam projeto Icumam Lab Com temáticas sobre profissionalização e estudo de caso do filme Bacurau, lives estão marcadas para os dias 13 e 16

Com uma programação que envolve consultoria e profissionalização do audiovisual do Centro-Oeste, o Icumam Lab promove nos dias 13 e 16 de julho duas palestras online no canal do Youtube do Instituto de Cultura e Meio Ambiente (Icumam). Os bate-papos são livres e não é necessário inscrição prévia. A primeira live convida o cineasta e roteirista João P...