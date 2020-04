A dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano faz live neste domingo (12) no canal dos artistas no YouTube. É a primeira apresentação dos cantores nesse momento de isolamento social por conta do novo coronavírus. A ação também tem o objetivo de arrecadar doações para ajudar quem passa dificuldades durante a crise de Covid-19.

Confira abaixo a live: