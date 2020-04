Na onda das lives, as apresentações em casa viraram os shows dos artistas. Quem se apresenta para o público nesta terça-feira (21) é o músico Nando Reis.

"É hoje! Live às 21h no meu canal do YouTube!", ressaltou em suas redes sociais.

"A live será no festival online BRB Play, em homenagem ao aniversário de Brasília. Fique em casa (cada um na sua, sem aglomerações!) e cante comigo", escreveu o cantor.

A live de Nando Reis, só com voz e violão, será exibida no canal oficial do cantor no YouTube.