A cantora Marília Mendonça faz live na quarta-feira, às 20 horas, no canal da sertaneja no YouTube. A artista, que há duas semanas vem fazendo apresentações no Instagram, confirmou o show online na sua rede social depois de uma série de pedidos dos fãs.

A sertaneja citou o bordão do seriado Chaves para confirmar a apresentação. "Calem-se, calem-se, calem-se... Vocês me deixam louca! É claro que vai ter live, dia 8 de abril, 20 horas no meu canal do YouTube. Você é meu convidado especial", disse a artista.

O projeto Todos os Cantos foi iniciado em agosto de 2018, com registro de show surpresa em Belém (PA), com a gravação da música Ciumeira. Antes da pandemia do novo coronavírus, a artista já tinha rodado diversas capitais, como em Goiânia, em setembro 2019, quando gravou na Praça Cívica o sucesso Bem Pior Que Eu.