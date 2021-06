Magazine Live junina Caminhos do Sertão tem apresentação do Coro Juvenil de Goiânia Transmissão será nesta sexta-feira (25), às 20 horas, pelo YouTube

O Coro Juvenil de Goiânia é a atração da live junina Caminhos do Sertão: Bandeirolas, Fogueira e Tradição que será transmitida nesta sexta-feira (25), às 20 horas, pelo canal da Orquestra Sinfônica de Goiânia no YouTube. O projeto é uma realização da Prefeitura de Goiânia por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult). Com produção musical do maestro Edson ...