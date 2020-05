Pelo Amor de Deus, Jorge e Matheus! A dupla fenômeno do sertanejo fará uma apresentação online neste sábado (2). A live será transmitida no canal do YouTube dos sertanejos às 17h (horário de Brasília) e é a segunda dos artistas em tempos de quarentena. Ela acontece no Sunset Wake Park, do cantor Mateus, que fica às margens da GO-020.

O primeiro encontro, em 4 de abril, se tornou uma das cinco lives mais vistas da plataforma, com pico de 3,16 milhões de visualizações.

Durante o show, batizado de Sunset, os músicos vão pedir doações aos fãs que serão encaminhadas para famílias em situação vulnerável