Depois do grande sucesso da primeira live do Buteco em Casa, o cantor Gusttavo Lima faz novo show no sábado, às 20 horas, no canal do sertanejo no YouTube. Novamente, a fazenda do artista em Bela Vista de Goiás será o palco da apresentação.

A primeira live de Gusttavo Lima teve picos de mais de 700 mil espectadores simultâneos no YouTube e 160 mil no Instagram, no dia 28 de março. Foram pouco mais de 5 horas de show e um repertório com quase 100 músicas, como "Perrengue", "Carreira Solo" e "Milu".

Além disso, o show arrecadou mais de R$ 100 mil em doações, mais de 20 toneladas de alimentos e estoque de álcool em gel que ajudarão diversas instituições em diferentes regiões do Brasil.