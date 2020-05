Magazine Live debate representação

Um debate sobre representatividade e LGBTfobia será realizado nesta quarta-feira (20), às 16 horas, em live transmitida pelo canal do YouTube, Facebook e site do POPULAR. Na discussão, a presidente da Astral, ONG que atua no desenvolvimento de políticas de inclusão de transgêneros, Beth Fernandes, e o diretor do Digo – Festival Internacional da Diversidade Sexual, Cr...