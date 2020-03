Confirmado. A live de Jorge e Mateus durante o período de quarentena já tem dia e hora: será neste sábado (4), a partir das 20h, no canal oficial da dupla no YouTube.

O anúncio da apresentação foi feito no Twitter um dia depois da live de Gusttavo Lima na noite do último sábado (28), que teve cinco horas de duração, 750 mil acessos simultâneos e mais de 12 milhões de visualizações até o momento.

Já a confirmação foi nesta terça-feira (31), e além do dia e do horário, também teve o local divulgado: show será na garagem.

Veja o post no Instagram:

Com os shows cancelados e os pedidos para que a população fique em casa, alguns artistas estão fazendo apresentações ao vivo pelas redes sociais para alegrar os fãs e seguidores.

A iniciativa do cantor mineiro já tem influenciado outros músicos. Maiara e Maraísa cogitam fazer uma live com a amiga Marília Mendonça.

Jorge e Mateus ainda convidaram os fãs para comentar as músicas que não podem faltar e ajudar na divulgação da live. A dupla também subiu a tag #VaiTerLiveJeM nas redes sociais.

No começo deste mês de março, Jorge e Mateus lançaram o EP "Tudo em Paz" com três músicas inéditas: “Instantes”, “Ranking” e “Tela Preta”. Esse trabalho é uma prévia do novo álbum de Jorge e Mateus que deve ser lançado ainda em 2020.