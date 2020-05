O sertanejo de Bia Ferraz, a viola de Almir Pessoa, a voz de Maria Eugênia ou o pagodinho de Willian Kessley. Tem de tudo na live especial da campanha Viver Cidade – Doações, do Grupo Jaime Câmara (GJC), neste sábado. As apresentações musicais serão realizadas a partir das 12 horas, nas redes sociais de veículos do grupo com entradas ao vivo na TV Anhanguera.

Com foco na solidariedade e na promoção da consciência coletiva, a campanha atua desde o fim de semana passado na arrecadação de alimentos e produtos de limpeza para famílias goianas no período de isolamento social. A fase de doação chega ao fim neste domingo, mas o projeto visa criar diversas frentes de ação com promoções solidárias. Na live deste sábado, artistas como Xexéu e Mara Eugênia apresentam canções e falam sobre as iniciativas.

Artista que já vinha fazendo apresentações on-line desde o início do isolamento, Maria Eugênia quer animar as pessoas em casa, na quarentena, com músicas que são sucesso em sua carreira, como Companheiro. “Vou cantar as músicas mais animadas, próprias para esse momento que estamos vivendo. Quero apresentar o que as pessoas desejam ouvir e participar desse momento importante de solidariedade”, diz a cantora. A live terá ainda participação de Ana Clara Paim, apresentadora do programa No Balaio, além de jornalistas da TV Anhanguera, da CBN Goiânia e do POPULAR.

Interpretações de Noel Rosa, Zeca Pagodinho e Caetano Veloso estão na programação do músico Xexéu para a participação na live. O artista vai entoar versões de músicas que são marca registrada da MPB. “Tem muito para cima em celebração à vida, como Com que Roupa (Noel Rosa), Chora (Beth Carvalho), O que É o que É (Gonzaguinha) e Vai Passar (Chico Buarque)”, diz.

Destaque entre os finalistas da edição de 2019 do The Voice Brasil (TV Globo), o goiano Willian Kessley promete entoar diversas músicas do pagode, gênero musical que o artista tem se aprofundado desde a saída do programa. Não vão faltar covers de hits de artistas como Dilsinho, Ferrugem, Thiaguinho e Péricles. “Me identifico com o pagode, um estilo para cima, com letras bem humoradas. Agora, precisamos nos doar ao próximo e promover afeto.”

Morador do Setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia, Willian tem trabalhado em músicas autorais durante a quarentena. Também dá aulas de música pela internet. A ideia é tocar seus projetos musicais da forma mais responsável possível. “É preciso se acostumar, adaptar-se e se preocupar com as pessoas que precisam de ajuda. É por isso que essa live é importante, porque faz pensar no outro.”

A solidariedade em tempos de pandemia fez com que Willian participasse de outra live solidária em abril. Acompanhado de Marquynhos SP, os dois fizeram uma apresentação beneficente para arrecadar alimentos para profissionais da música que vivem na coxia e que tiveram trabalhos cancelados. “São vários técnicos, pessoas que trabalham atrás dos palcos desempregados. Precisamos pensar neles.”

Um feat de sucesso promete ser um dos pontos altos da live deste sábado, entre Willian e Bia Ferraz, também participante do The Voice Brasil 2019. Os dois se conheceram nas gravações do programa. Mineira de Dolcinópolis, Bia mora em Goiânia há três anos. “Vou cantar diversos hits do sertanejo de Maiara & Maraísa e Luana Prado. Quero interpretar algumas músicas que cantei no The Voice”, adianta ela.

Durante a quarentena, Bia tem tentando compor. O desejo é retornar aos palcos quando o isolamento social chegar ao fim. O DVD gravado em 2019 durante o Caldas Country também está perto de ser lançado. “Foi uma alegria nas gravações e quero agora compartilhar com todos. Vamos anunciar o lançamento ainda em maio”, revela.