Magazine Live da solidariedade Com apresentações especiais, projeto Viver Cidade – Doações promove encontro animado com diversos nomes da música goiana

O sertanejo de Bia Ferraz, a viola de Almir Pessoa, a voz de Maria Eugênia ou o pagodinho de Willian Kessley. Tem de tudo na live especial da campanha Viver Cidade – Doações, do Grupo Jaime Câmara (GJC), neste sábado. As apresentações musicais serão realizadas a partir das 12 horas, nas redes sociais de veículos do grupo com entradas ao vivo na TV Anhanguera.Co...