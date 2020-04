Leonardo, Zezé di Camargo & Luciano e Chitãozinho & Xororó se reúnem nesta segunda-feira (20) para uma apresentação virtual mais que especial.

Sucesso na década de 1990, apresentação reproduz a turnê nacional iniciada em 2019 e interrompida devido à pandemia do coronavírus.

No início da apresentação, a apresentadora Flávia Viana explicou que, para obedecer às recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre o isolamento social, por conta da pandemia do novo coronavírus, os cinco se apresentariam em palcos separados.

Xororó ainda explicou a ausência de outros músicos na live em determinado momento do show: "A banda está lá, do outro lado. Banda não, é um playback, mesmo, que a gente está fazendo".

A transmissão do show on-line acontece canal oficial do festival Villa Mix, no YouTube, e no canal Bis.