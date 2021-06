Magazine Lista de indicados do MTV MIAW 2021 traz Anitta, Karol G e Danna Paola Anitta também não ficou de fora da lista e concorre na categoria Bichota Del Año, que premia as mais autênticas divas da internet

A MTV LA divulgou nesta segunda-feira (7) a lista de indicados ao MTV MIAW Awards América Latina. As cantoras Karol G e Danna Paola lideram a preferência com seis e cinco indicações, respectivamente. As cantoras dividem as indicações com Sebastián Yatra, J Balvin, Kali Uchis, Christian Nodal, Billie Elish, Anuel AA, Selena Gomez, Cazzu, Manuel Turizo, Justin Bieber...