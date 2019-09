Magazine Lista de indicados ao Emmy 2019 destaca ousadia do streaming Game of Thrones, da HBO, deve sair da cerimônia deste domingo (22) coroada como a melhor série dramática do ano

Não há dúvidas de que Game of Thrones sairá da cerimônia do Emmy Award 2019 coroada como a melhor série dramática do ano. Nada mais justo, visto que, além de conquistar uma legião de fãs, a primogênita de David Benioff e D. B. Weiss rendeu à HBO recordes de audiência, fôlego para possíveis spin-offs e diversos prêmios – entre eles, estatuetas do próprio Emmy em 2015...